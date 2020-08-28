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Дэйна Уайт: «Давайте переизберем президента Трампа. Нам критически нужен лидер с такими уникальными качествами»

28.08.2020 15:05 — Новости Спорта |  
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Президент UFC Дэйна Уайт, выступая в рамках национального съезда Республиканской партии, призвал американцев переизбрать президента США Дональда Трампа на второй срок.

«Многие из вас знают, кто я, чем занимаюсь, и что я дружу с президентом. Я выступал на этом съезде четыре года назад, и я вернулся, потому что считаю, что нам критически нужен именно такой президент больше, чем когда-либо.

До пандемии мы не сталкивались с беззаконными разрушениями, которые сейчас происходят в нескольких наших великих городах.

Я поражаюсь, как быстро некоторые люди в этой стране забыли о важной роли, которую службы быстрого реагирования играют в нашем обществе.

Полицейские и другие правоохранительные органы и даже некоторые пожарные службы столкнулись с противодействием многих в этой стране. Но именно их всегда просят действовать, когда дела идут плохо.

Эти парни подвергают себя ежедневному риску. Это, безусловно, имело место во время этой продолжающейся пандемии.

Давайте поговорим о COVID, и давайте будем честны друг перед другом: никто не мог предвидеть проблем, которые принесет COVID.

Но президент Трамп столкнулся лицом к лицу со всеми этими препятствиями. Он немедленно принял все необходимые меры и обратился к лучшим американским компаниям во всех отраслях, чтобы обсудить, что он и его администрация могут сделать, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние и безопасно работать.

Его высшим приоритетом всегда было здоровье и безопасность всех в нашей стране – не только республиканцев и не только сторонников, но и каждого американца.

Да, нам еще предстоит пройти долгий путь. И именно поэтому нам нужен лидер с уникальными качествами президента Трампа в это критическое время.

Я говорил это раньше и повторю еще раз: он один из самых преданных людей, которых я когда-либо встречал. У этого человека непреодолимая энергия. Никто не сможет перехитрить этого парня.

Но самое главное – он искренне любит и верит в нашу страну. Он верит в людей этой страны. Безусловно, мы испытали массу негатива в 2020 году, но президент Трамп настроен неустанно работать, чтобы найти решение проблем и помочь восстановить Америку.

Он сделал это однажды, и я говорю вам прямо сейчас, что он сделает это снова. И не забывайте: президент Трамп, возможно, единственный президент в наше время, который сделал все то, что он обещал сделать во время своей избирательной компании.

Дамы и господа, давайте переизберем президента Трампа. Давайте вместе разберемся в причинах проблем, и вместе продолжим поиск их решения», – заявил Уайт.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Соперником Трампа на них будет Джо Байден. 

 
 
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Президент UFC Дэйна Уайт, выступая в рамках национального съезда Республиканской партии, призвал американцев переизбрать президента США Дональда Трампа на второй...
 
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