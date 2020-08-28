Вергейчик о лимите на молодых игроков: «Много примеров, которые показывают, что мы не просто так это придумали»

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Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик прокомментировал « Прессболу » введение лимита на молодых игроков.

«Во многих странах ограничения касаются заявок на весь сезон, а в шести чемпионатах существует прямая обязанность участия в матчах как минимум одного футболиста возрастом до 21 года. Это Сербия, Черногория, Северная Македония, Азербайджан, Польша и Румыния. Причем в Сербии, Черногории и Румынии в нынешнем сезоне должны будут играть уже как минимум два молодых футболиста.

Опыт этих стран мы изучили глубже. К примеру, Сербия схожа с Беларусью по населению и экономическому развитию. Видим, что «Партизан» и «Црвена Звезда» систематически играют в групповых стадиях еврокубков, молодежная сборная участвовала в семи последних финальных турнирах первенств Европы, а в 2015-м выиграла чемпионат мира среди команд до 20 лет. Нам же, увы, после успехов 2009-11 годов похвастать нечем, хотя на молодежном Евро-2009 с теми же сербами мы играли на равных.

Защищают свои интересы и в Польше, причем наряду с прямым ограничением есть и целый проект Pro Junior System, согласно которому клубы зарабатывают баллы за использование как молодых игроков в целом, так и собственных воспитанников. Баллы увеличиваются в разы, если эти спортсмены попадают в систему национальных сборных – от U-17 до главной команды. Причем работает система для пяти дивизионов. Это дает плоды. Поляки приводили пример мальчишки-«лимитчика» из «Ягеллонии» 1998 года рождения (Патрик Климала – Tribuna.com) которого за 5 миллионов евро купил «Селтик».

В общем, много примеров, которые показывают, что мы не просто так это придумали. В последние годы тенденция такова, что иностранцы занимают места наших ребят. Если пару сезонов назад в высшей лиге было около 70 легионеров, то в прошлом году вместе с россиянами – уже 160. Они вытеснили молодежь, которая вынуждена была уйти в «минор», где не прогрессирует. Ситуацию надо менять, – заявил Вергейчик.

Исполком АБФФ ввел лимит на молодых футболистов со следующего сезона. На поле должен находиться минимум один игрок 2000 года рождения или младше