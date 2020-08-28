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Арташес Антонян: «Не все коллеги проявили себя и сказали слова на прощание. Хотя для меня это был удивительный момент»

28.08.2020 15:05 — Новости Спорта |  
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Спортивный комментатор и телеведущий Арташес Антонян рассказал о своих коллегах на телеканале «Беларусь 5».

— Что вам говорили коллеги, которые остались работать в «Белтелерадиокомпании»?

— Скажу, что не все коллеги проявили себя и сказали слова на прощание. Хотя для меня это был удивительный момент. Все-таки мы столько лет провели вместе, столько дорог исколесили. И даже неважно, почему человек уходит. Надо понимать, что вы в любом случае расстаетесь — пусть даже на какое-то время. Хотелось услышать какие-то лаконичные слова в духе «приятно было вместе работать».

Например, когда в 2015 году я уезжал из Москвы, увольняясь с ВГТРК и радио «Спорт», практически все коллеги попрощались и пожелали удачи. В «Белтелерадиокомпании» вышло по-другому.

Некоторые не сказали ни слова, но были и те, кто меня прям растрогал. Ребята звонили и чуть ли не плакали — от некоторых я даже не ожидал столько теплоты и дрожи в голосе.

При этом я абсолютно понимаю тех, кто остался. У каждого своя история и личное восприятие ситуации. И когда руководители говорят, если ты не придерживаешься определенной идеологической выдержки, то должен по-честному уйти, наверное, в этом тоже есть логика. Я честно делал свою работу и так же честно заявил о желании уйти. Мне в свою очередь не стали вставлять палки в колеса, – сказал Антонян.

 
 
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Спортивный комментатор и телеведущий Арташес Антонян рассказал о своих коллегах на телеканале «Беларусь 5».
 
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