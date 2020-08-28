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Сегодня состоится велопробег в поддержку Лукашенко и митинг возле «Минск-Арены»
28.08.2020 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня состоится велопробег в поддержку
Начало запланировано на 18.00. Стартуют велосипедисты от здания Национального олимпийского комитета. Далее они проедут до Дворца спорта и после вернутся к НОК.
В 19.00 состоится митинг возле «Минск-Арены».
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Сегодня состоится велопробег в поддержку Александра Лукашенко.
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