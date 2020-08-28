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Замгендиректора минского «Динамо» Васильев – болельщикам: «Позиция клуба: без активного участия в вопросах финансирования Баскова «Динамо» в КХЛ или в ОЧБ не было бы»

28.08.2020 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заместитель гендиректора минского «Динамо» Артем Васильев ответил фанатам клуба, которые выразили недовольство цензурой в открытом чате болельщиков, пояснив важность для клуба генерального директора команды Дмитрия Баскова.

Фанаты пожаловались на удаление сообщений с мнением о руководстве и политике клуба.

«Позиция клуба: без активного участия в вопросах финансирования генерального директора клуба «Динамо-Минск» в КХЛ или в ОЧБ не было бы. Обсуждать его личную гражданскую позицию вы можете в чатах тех СМИ, которые ее транслируют. Обсуждать любого представителя клуба, в том числе директора, тренера или хоккеистов без политики, ругать за результат или трансферы и наоборот – всегда пожалуйста.

Если у Вас иное мнение или позиция, всегда готов с Вами лично пообщаться», – написал Васильев в чате болельщиков «Динамо» в телеграме.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен гендиректор «Динамо» Дмитрий Басков, который с товарищами исполнил танец на обочине дороги в Минске под песню «Саша останется с нами». В руках у руководителя флаг, намотанный на клюшку.

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Через несколько дней в распоряжении Tribuna.com появилось видео, которое вызвало резонанс: на видеоБасков на переднем сидении автомобиля выпил из бутылки, предположительно, крепкий спиртной напиток. Сопровождает действо та самая композиция про Саню.

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Теги: Минск
 
 
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Заместитель гендиректора минского «Динамо» Артем Васильев ответил фанатам клуба, которые выразили недовольство цензурой в открытом чате болельщиков, пояснив...
 
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