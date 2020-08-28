|
Замгендиректора минского «Динамо» Васильев – болельщикам: «Позиция клуба: без активного участия в вопросах финансирования Баскова «Динамо» в КХЛ или в ОЧБ не было бы»
28.08.2020 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель гендиректора минского «Динамо» Артем Васильев ответил фанатам клуба, которые выразили недовольство цензурой в
Фанаты пожаловались на удаление сообщений с мнением о руководстве и политике клуба.
«Позиция клуба: без активного участия в вопросах финансирования генерального директора клуба «Динамо-Минск» в
Если у Вас иное мнение или позиция, всегда готов с Вами лично пообщаться», – написал Васильев в чате болельщиков «Динамо» в телеграме.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен гендиректор «Динамо»
Через несколько дней в распоряжении
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замгендиректора минского «Динамо» Васильев – болельщикам: «Позиция клуба: без активного участия в вопросах финансирования Баскова «Динамо» в КХЛ или в ОЧБ не было бы»
Заместитель гендиректора минского «Динамо» Артем Васильев ответил фанатам клуба, которые выразили недовольство цензурой в открытом чате болельщиков, пояснив...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)