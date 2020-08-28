Марцел Личка возглавил «Оренбург»

Источник материала: Tribuna.com

Новым главным тренером «Оренбурга» стал 43-летний чех Марцел Личка, сообщает официальный сайт клуба .

В 2018-19 годах специалист работал в брестском «Динамо». В прошлом сезоне команда под руководством Лички завоевала Суперкубок Беларуси и впервые стала чемпионом страны, прервав серию из 13 титулов БАТЭ, однако соглашение с тренером продлено не было.

«Оренбург» по итогам прошедшего сезона занял в чемпионате России 16 место и вылетел в ФНЛ.

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