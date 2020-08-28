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Марцел Личка возглавил «Оренбург»
28.08.2020 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новым главным тренером «Оренбурга» стал 43-летний чех Марцел Личка, сообщает
В 2018-19 годах специалист работал в брестском «Динамо». В прошлом сезоне команда под руководством Лички завоевала Суперкубок Беларуси и впервые стала чемпионом страны, прервав серию из 13 титулов БАТЭ, однако соглашение с тренером продлено не было.
«Оренбург» по итогам прошедшего сезона занял в чемпионате России 16 место и вылетел в ФНЛ.
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Новым главным тренером «Оренбурга» стал 43-летний чех Марцел Личка, сообщает официальный сайт клуба.
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