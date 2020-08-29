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Сайты naviny.by и NN.by заблокированы – доступ к ним ограничен для пользователей из Беларуси
29.08.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сайты naviny.by и NN.by были заблокированы вечером в пятницу 28 августа — доступ к этим ресурсам ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси.
Об этом
Сайты попадают в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.
«Наша Ніва» сообщила в
Напомним, сайт Tribuna.com также попадает под блокировку.
Ранее App Store была залита новая версия приложения, которая работает, несмотря на блокировку. Обновите свое приложение – и вы сможете оставаться в курсе последних событий. Скачать можно
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Сайты naviny.by и NN.by были заблокированы вечером в пятницу 28 августа — доступ к этим ресурсам ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси.
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