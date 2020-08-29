Сайты naviny.by и NN.by заблокированы – доступ к ним ограничен для пользователей из Беларуси

Источник материала: Tribuna.com

Сайты naviny.by и NN.by были заблокированы вечером в пятницу 28 августа — доступ к этим ресурсам ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси.

Об этом TUT.BY сообщил один из интернет-провайдеров.

Сайты попадают в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

«Наша Ніва» сообщила в Telegram , что продолжает работу в этом мессенджере.

Напомним, сайт Tribuna.com также попадает под блокировку.

Ранее App Store была залита новая версия приложения, которая работает, несмотря на блокировку. Обновите свое приложение – и вы сможете оставаться в курсе последних событий. Скачать можно здесь .

Также в Google Play была залита версия приложения , которая работает, несмотря на блокировку. Скачать можно здесь .

Как обойти блокировку другими способами читайте здесь .

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