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«Ювентус» интересуется Месси

28.08.2020 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ювентусу» интересен форвард «Барселоны» Лионель Месси, сообщает L’Equipe.

Туринский клуб, как и «ПСЖ», контактировал с Хорхе Месси, отцом и агентом Лионеля.

Ранее появилась информация, что отец Месси сообщил «ПСЖ» о решении Лионеля перейти в «Манчестер Сити».

Напомним, за «Ювентус» выступает экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду.

 
 
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«Ювентусу» интересен форвард «Барселоны» Лионель Месси, сообщает L’Equipe.
 
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