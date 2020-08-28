|
«Ювентус» интересуется Месси
28.08.2020 22:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Туринский клуб, как и «ПСЖ», контактировал с Хорхе Месси, отцом и агентом Лионеля.
Ранее появилась информация, что отец Месси сообщил «ПСЖ» о решении Лионеля перейти в «Манчестер Сити».
Напомним, за «Ювентус» выступает экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ювентусу» интересен форвард «Барселоны» Лионель Месси, сообщает L’Equipe.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)