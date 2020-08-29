Левандовски сказал, что отдал бы «Золотой мяч» себе

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски объяснил, почему заслуживал «Золотой мяч» в этом году.

– Кому бы отдал «Золотой мяч» ?

– Себе.

– Объясни, пожалуйста.

– C «Баварией» мы выиграли все, что могли. Во всех турнирах – Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов – я стал лучшим бомбардиром.

Понимаю, что давление на другого игрока могло быть сильнее. Но не любой ли футболист выиграл бы «Золотой мяч», добившись того, что я?

– Как отреагировал на решение об отмене «Золотого мяч»?

– Не думал об этом. У нас впереди было много матчей. Я понял, что мой приоритет – Лига чемпионов. Ни о каких индивидуальных наградах я не думал, – сказал поляк.

Отмена «Золотого мяча» – полный провал. Изучили аргументы France Football – не помогло, все равно кажется провалом