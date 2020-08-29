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Левандовски сказал, что отдал бы «Золотой мяч» себе
29.08.2020 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
– Кому бы отдал
– Себе.
– Объясни, пожалуйста.
– C «Баварией» мы выиграли все, что могли. Во всех турнирах – Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов – я стал лучшим бомбардиром.
Понимаю, что давление на другого игрока могло быть сильнее. Но не любой ли футболист выиграл бы «Золотой мяч», добившись того, что я?
– Как отреагировал на решение об отмене «Золотого мяч»?
– Не думал об этом. У нас впереди было много матчей. Я понял, что мой приоритет – Лига чемпионов. Ни о каких индивидуальных наградах я не думал, – сказал поляк.
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски объяснил, почему заслуживал «Золотой мяч» в этом году.
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