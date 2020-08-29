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Минское "Динамо" вышло в финал Кубка Салея
29.08.2020 15:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" одержали уверенную победу в полуфинале Кубка Салея над "Гомелем", сообщает Sputnik.
Сегодня, 29 августа, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Салея между "Гомелем" и столичным "Динамо". "Зубры" разгромили "рысей" со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). В составе победителей отметились Брэндон Козун (6-я минута), Иван Дроздов (45-я), Илья Усов (49-я) и Райан Спунер (50-я).
Соперник подопечных Крэйга Вудкрофта по решающему матчу определится в противостоянии "Юности" и "Динамо-Молодечно". Они сыграют вечером в субботу.
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Чешский кипер минского "Динамо" Доминик Фурх провел первый официальный матч за "зубров" и не пропустил ни одной шайбы.
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