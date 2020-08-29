Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Хоккеисты минского "Динамо" одержали уверенную победу в полуфинале Кубка Салея над "Гомелем", сообщает Sputnik.

Сегодня, 29 августа, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Салея между "Гомелем" и столичным "Динамо". "Зубры" разгромили "рысей" со счетом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0). В составе победителей отметились Брэндон Козун (6-я минута), Иван Дроздов (45-я), Илья Усов (49-я) и Райан Спунер (50-я).

Соперник подопечных Крэйга Вудкрофта по решающему матчу определится в противостоянии "Юности" и "Динамо-Молодечно". Они сыграют вечером в субботу.