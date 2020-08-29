Федор Лукашенко: «Господин Базанов… Вы, как «крысы», сидите в кабинетах? Вы же военный? Присягу помните? Кому присягали?»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший футболист «Славии», «Вераса», «Гомеля», брестского «Динамо» Федор Лукашенко высказался о главе АБФФ Владимире Базанове, который ранее высказался на тему выборов президента Беларуси, заявив, что верит в честную победу Александра Лукашенко .

«Господин Базанов… Вы, как «крысы», сидите в кабинетах? Вы же военный? Присягу помните? Кому присягали? Подумайте о «крысах» – написал Лукашенко в своем фэйсбуке .

Цепкало о словах Базанова: «На провластном митинге рассказывает, что спорт должен быть вне политики. Ни совести, ни чести»