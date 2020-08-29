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Федор Лукашенко: «Господин Базанов… Вы, как «крысы», сидите в кабинетах? Вы же военный? Присягу помните? Кому присягали?»
29.08.2020 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший футболист «Славии», «Вераса», «Гомеля», брестского «Динамо» Федор Лукашенко высказался о главе АБФФ Владимире Базанове, который ранее высказался на тему выборов президента Беларуси,
«Господин Базанов… Вы, как «крысы», сидите в кабинетах? Вы же военный? Присягу помните? Кому присягали? Подумайте о «крысах» – написал Лукашенко в своем
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Федор Лукашенко: «Господин Базанов… Вы, как «крысы», сидите в кабинетах? Вы же военный? Присягу помните? Кому присягали?»
Бывший футболист «Славии», «Вераса», «Гомеля», брестского «Динамо» Федор Лукашенко высказался о главе АБФФ Владимире Базанове, который ранее высказался на тему...
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