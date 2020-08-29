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"Минск" обыграл "Неман" в чемпионате Беларуси

29.08.2020 16:55 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Футболисты "Минска" одержали победу над "Неманом" в чемпионате Беларуси, сообщает Sputnik.

Сегодня на столичном стадионе "Тракторе" состоялся отложенный поединок 9-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу между "Минском" и гродненским "Неманом". Хозяева праздновали победу со счетом 4:3. В составе победителей отметились Александр Васильев (11-я минута, с пенальти), дубль у Антона Шрамченко (43-я и 45-я), Олег Евдокимов (60-я). У гостей – Валерий Жуковский (11-я), Павел Забелин (73-я) и Даниэль Стойкович (85-я).

"Горожане" занимают 12-е место в таблице с 22 очками. "Неман" располагается на третьей строчке с 38 баллами.

 
Теги: Минск
 
 
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Соперники на двоих забили семь мячей, "горожане" пропустили первыми, но спустя пять минут сравняли счет.
 
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