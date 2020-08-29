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Финал женского Кубка Беларуси «Динамо» – «Минск» пройдет со зрителями

29.08.2020 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщает пресс-служба минского «Динамо», финал женского Кубка Беларуси с «Минском» пройдет со зрителями.

Матч состоится в понедельник и начнется в 19:00 на стадионе «Динамо».

Напомним, ранее АБФФ сообщила, что матчи во всех лигах будут проводится без зрителей. Причину такого решения в федерации отказались называть.

В настоящее время в Беларуси проходят мирные акции протестов после президентских выборов.

Вчера глава АБФФ Владимир Базанов не исключил, что ближайший тур чемпионата Беларуси, который состоится после игр сборных, может пройти со зрителями.

 
 
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Как сообщает пресс-служба минского «Динамо», финал женского Кубка Беларуси с «Минском» пройдет со зрителями.
 
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