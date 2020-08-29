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Игорь Ковалевич: «Не могу не сказать про судейство. Наверное, буду в очередной раз оштрафован»  

29.08.2020 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о матче с «Минском» (3:4), а также не стал комментировать судейство, сообщает «Прессбол».

– Хорошая игра была с двух сторон. Мы два тайма играли с большим преимуществом. Но так получилось, что проиграли. Хотя ребята большие молодцы: были до конца одержимы, до конца хотели спасти матч, выдерживали какой-то план и рисунок. Если проецировать на наш матч с «Рухом», в котором уступили 2:4, то сейчас получилось, что одна команда атакует, а другая забивает. А кто забивает, тот и выигрывает.

Здесь сделать ничего нельзя. Ну и не могу не сказать про судейство. Наверное, буду в очередной раз оштрафован. Но всегда надо людям говорить правду. Только слепой не увидел, что вратарь «Минска» сыграл за пределами штрафной руками. Это видно на видео. Хотелось бы, чтобы таких вещей, когда эпизод решает судьбу матча, было меньше. А это для всех совершенно очевидно. Если ты глазами что-то видишь, то, наверное, надо об этом сказать. Но говорить, что не видно... Я сейчас разговаривал с инспектором матча. Так видео же есть. И допускать такие вещи... Я могу предположить, опять же субъективно, что «Неман», может быть, не вписывается в концепцию федерации футбола. После стольких побед и беспроигрышных матчей, наверное, мы там лишние. Может быть. Это юрист должен рядом со мной сидеть. А «Минск» надо было вытащить. Ну как такой эпизод можно было пропустить? И как такой эпизод можно было сделать. А он влияет на судьбу матча. Что касается самой игры команды, то Гродно играл очень хорошо. Учитывая, что у «Минска» большая мотивация и новый тренер появился, они мотивированные игроки высокого класса. Они играли на контратаках и все мячи забили с контратак. А мы два тайма играли с позиции силы и не давали перейти центр поля. Для моей команды это хорошо. Ну, так получилось. Мы принимаем поражение и будем двигаться дальше, – сказал Ковалевич.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич поделился мнением о матче с «Минском» (3:4), а также не стал комментировать судейство, сообщает «Прессбол».
 
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