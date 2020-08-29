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Европейская лига. Квалификация. 1-й матч. СКА сыграл вничью с московским ЦСКА

29.08.2020 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Европейская лига

Квалификация

1-й матч

СКА Беларусь – ЦСКА Россия – (13:13)

СКА: Юрча, Стасюк; Рудь (6), Кривенко (9), Самойло (3), Алехин (3), Никанович (2), Леухин (2), Черкащенко, Камышик, Чижик, Лапицкий, Сабко, Онурифенко, Белявский, Пушкин.

Ответный матч пройдет в Москве сентября.

 
 
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Европейская лига Квалификация 1-й матч СКА Беларусь – ЦСКА Россия – (13:13) СКА: Юрча, Стасюк; Рудь (6), Кривенко (9), Самойло (3), Алехин (3), Никанович (2), Леухин (2),...
 
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