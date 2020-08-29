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Чемпионат России. «Спартак» обыграл «Арсенал», Громыко провел весь матч
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Источник материала:
Tribuna.com
6-й тур РПЛ стартует матчем между «Спартаком» и тульским «Арсеналом».
Завтра «Локомотив» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – с «Ахматом» на выезде, а «Краснодар» примет «Ростов».
Чемпионат России
6-й тур
- Дата проведения
-
29 августа, 18.00, «Открытие Арена»
- Голы:
-
0:1 –
36 Хлусевич,
1:1 –
41 Соболев,
2:1 –
45 Жиго.
Спартак –
Максименко, Маслов, Айртон, Жиго, Джикия, Зобнин, Умяров (Ещенко, 69), Бакаев (Тил, 57; Урунов, 69), Крал, Ларссон (Мирзов, 88), Соболев.
Арсенал Тула –
Нигматуллин, Бурлак, Сокол, Бауэр, Кангва (Чаушич, 78), Пантелеев (Горбатенко, 68), Костадинов (Ткачев, 78), Громыко, Лесовой, Кангва (Банда, 68), Хлусевич (Довбня, 84).
- Предупреждения:
-
Лесовой
(13), Сокол
(30), Пантелеев
(42), Жиго
(71), Чаушич
(90).
- Удаление:
-
Лесовой
(45).
- Дата проведения
-
29 августа, 20.00, «Арена Химки»
Химки –
Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Полярус, Корян, Боженов, Трошечкин, Мурнин, Ломовицкий, Алиев.
Ротор –
Довбня, Байрыев, Степанов, Гогуа, Манучарян, Давиташвили, Алейник, Жигулев, Макаров, Кверквелия, Муллин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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6-й тур РПЛ стартует матчем между «Спартаком» и тульским «Арсеналом».
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