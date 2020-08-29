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Чемпионат России. «Спартак» обыграл «Арсенал», Громыко провел весь матч

29.08.2020 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

6-й тур РПЛ стартует матчем между «Спартаком» и тульским «Арсеналом». 

Завтра «Локомотив» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – с «Ахматом» на выезде, а «Краснодар» примет «Ростов». 

Чемпионат России

6-й тур

Спартак – Арсенал Тула 2:1 (2:1, 0:0)
Дата проведения
29 августа, 18.00, «Открытие Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36 Хлусевич, 1:1 – 41 Соболев, 2:1 – 45 Жиго.
СпартакМаксименко, Маслов, Айртон, Жиго, Джикия, Зобнин, Умяров (Ещенко, 69), Бакаев (Тил, 57; Урунов, 69), Крал, Ларссон (Мирзов, 88), Соболев.
Арсенал ТулаНигматуллин, Бурлак, Сокол, Бауэр, Кангва (Чаушич, 78), Пантелеев (Горбатенко, 68), Костадинов (Ткачев, 78), Громыко, Лесовой, Кангва (Банда, 68), Хлусевич (Довбня, 84).
Предупреждения:
Лесовой (13), Сокол (30), Пантелеев (42), Жиго (71), Чаушич (90).
Удаление:
Лесовой (45).

 

Химки – Ротор 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
29 августа, 20.00, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика
ХимкиЛантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Полярус, Корян, Боженов, Трошечкин, Мурнин, Ломовицкий, Алиев.
РоторДовбня, Байрыев, Степанов, Гогуа, Манучарян, Давиташвили, Алейник, Жигулев, Макаров, Кверквелия, Муллин.

 

Уфа – Динамо Москва
Дата проведения
30 августа, 14.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Локомотив – Зенит
Дата проведения
30 августа, 16.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ахмат – ЦСКА
Дата проведения
30 августа, 18.00, «Ахмат-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Рубин – Тамбов
Дата проведения
30 августа, 18.00, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Сочи – Урал
Дата проведения
30 августа, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Краснодар – Ростов
Дата проведения
30 августа, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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6-й тур РПЛ стартует матчем между «Спартаком» и тульским «Арсеналом».
 
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