|
Нью-Йорк (ATP). Джокович выиграл 80-й титул в карьере
30.08.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале «Мастерса» в Нью-Йорке Новак Джокович обыграл Милоша Раонича.
Сетка
Western & Southern Open
Нью-Йорк, США
22 – 28 августа 2020
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 4 222 190 долларов
Открытые корты, хард
Финал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале «Мастерса» в Нью-Йорке Новак Джокович обыграл Милоша Раонича.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)