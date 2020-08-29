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Нью-Йорк (ATP). Джокович выиграл 80-й титул в карьере

30.08.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В финале «Мастерса» в Нью-Йорке Новак Джокович обыграл Милоша Раонича.

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Western & Southern Open

Нью-Йорк, США

22 – 28 августа 2020

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Новак Джокович (Сербия)  Милош Раонич (Канада)
1:6|6:3|6:4
Дата проведения
29 августа, 20.16
Онлайн матча
 
 
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В финале «Мастерса» в Нью-Йорке Новак Джокович обыграл Милоша Раонича.
 
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