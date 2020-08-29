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НБА. Плей-офф. «Милуоки» играет с «Орландо», «Хьюстон» против «Оклахомы», «Лейкерс» – «Портленд»

30.08.2020 06:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня тремя матчами возобновится плей-офф НБА, который был прерван на несколько дней в результате бойкота игроков.

В 22:30 по мск на площадку выйдут «Милуоки» и «Орландо».

В паре «Хьюстон» – «Оклахома» состоится ключевой пятый матч, «Лейкерс» попытаются оформить выход в следующий раунд во встрече с «Портлендом».

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятые матчи

Милуоки – Орландо 118:104 (26:21, 41:29, 23:29, 28:25)
Дата проведения
29 августа, 22.30, «AdventHealth Arena »
Онлайн матча
Милуоки
Я. Адетокумбо (28 + 17 подборов), Миддлтон (21 + 10 подборов + 7 передач), Б. Лопес (16 + 7 подборов), Бледсоу (10 + 8 передач), Мэттьюз (3)  старт; Марв. Уильямс (12 + 7 подборов), Хилл (11), Корвер (5), Дивинченцо (4), Коннотон (4), Ильясова (4).
Орландо
Вучевич (22 + 15 подборов), Фурнье (18), Фульц (14), Эннис (9), Кларк (1)  старт; Огастин (15), Росс (13), Айванду (8), Берч (4).

«Милуоки» ведет в серии – 3-1

Хьюстон – Оклахома-Сити 114:80 (24:14, 24:31, 37:18, 29:17)
Дата проведения
30 августа, 01.30, «HP Field House »
Онлайн матча
Хьюстон
Харден (31), Ковингтон (22 + 7 подборов), Гордон (20), Уэстбрук (7 + 7 передач), Такер (5)  старт; Грин (9 + 10 подборов), Хауз (7 + 8 подборов), Риверс (5), Маклемор (3), Фрэйзер (3), Кэрролл (2), Клемонс (0), Чендлер (0).
Оклахома-Сити
Пол (16), Адамс (12 + 14 подборов), Дорт (6), Гилджес-Александер (4), Галлинари (1)  старт; Шредер (19), Бэйзли (10 + 12 подборов), Диалло (6), Надер (4), Ноэл (2 + 9 подборов), Фергюсон (0), Мускала (0).

Счет в серии – 2-2

Лейкерс – Портленд 100:92 (3 четверть)
Дата проведения
30 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
Онлайн матча
Лейкерс
Дэвис (32 + 8 подборов), Джеймс (27 + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (11), Грин (5), Макги (2).
Портленд
Макколлум (32 + 5 потерь), Энтони (23 + 7 подборов + 5 потерь), Нуркич (13 + 9 подборов), Трент (8), Уайтсайд (2 + 7 подборов).

«Лейкерс» ведут в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня тремя матчами возобновится плей-офф НБА, который был прерван на несколько дней в результате бойкота игроков.
 
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