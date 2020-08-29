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НБА. Плей-офф. «Милуоки» играет с «Орландо», «Хьюстон» против «Оклахомы», «Лейкерс» – «Портленд»
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня тремя матчами возобновится плей-офф НБА, который был прерван на несколько дней в результате бойкота игроков.
В 22:30 по мск на площадку выйдут «Милуоки» и «Орландо».
В паре «Хьюстон» – «Оклахома» состоится ключевой пятый матч, «Лейкерс» попытаются оформить выход в следующий раунд во встрече с «Портлендом».
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятые матчи
- Дата проведения
-
29 августа, 22.30, «AdventHealth Arena »
- Милуоки
-
Я. Адетокумбо (28 + 17 подборов),
Миддлтон (21 + 10 подборов + 7 передач),
Б. Лопес (16 + 7 подборов),
Бледсоу (10 + 8 передач),
Мэттьюз (3) старт;
Марв. Уильямс (12 + 7 подборов),
Хилл (11),
Корвер (5),
Дивинченцо (4),
Коннотон (4),
Ильясова (4).
- Орландо
-
Вучевич (22 + 15 подборов),
Фурнье (18),
Фульц (14),
Эннис (9),
Кларк (1) старт;
Огастин (15),
Росс (13),
Айванду (8),
Берч (4).
«Милуоки» ведет в серии – 3-1
- Дата проведения
-
30 августа, 01.30, «HP Field House »
- Хьюстон
-
Харден (31),
Ковингтон (22 + 7 подборов),
Гордон (20),
Уэстбрук (7 + 7 передач),
Такер (5) старт;
Грин (9 + 10 подборов),
Хауз (7 + 8 подборов),
Риверс (5),
Маклемор (3),
Фрэйзер (3),
Кэрролл (2),
Клемонс (0),
Чендлер (0).
- Оклахома-Сити
-
Пол (16),
Адамс (12 + 14 подборов),
Дорт (6),
Гилджес-Александер (4),
Галлинари (1) старт;
Шредер (19),
Бэйзли (10 + 12 подборов),
Диалло (6),
Надер (4),
Ноэл (2 + 9 подборов),
Фергюсон (0),
Мускала (0).
Счет в серии – 2-2
- Дата проведения
-
30 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
- Лейкерс
-
Дэвис (32 + 8 подборов),
Джеймс (27 + 8 передач),
Колдуэлл-Поуп (11),
Грин (5),
Макги (2).
- Портленд
-
Макколлум (32 + 5 потерь),
Энтони (23 + 7 подборов + 5 потерь),
Нуркич (13 + 9 подборов),
Трент (8),
Уайтсайд (2 + 7 подборов).
«Лейкерс» ведут в серии – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня тремя матчами возобновится плей-офф НБА, который был прерван на несколько дней в результате бойкота игроков.
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