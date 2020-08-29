НБА. Плей-офф. «Милуоки» играет с «Орландо», «Хьюстон» против «Оклахомы», «Лейкерс» – «Портленд»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня тремя матчами возобновится плей-офф НБА, который был прерван на несколько дней в результате бойкота игроков.

В 22:30 по мск на площадку выйдут «Милуоки» и «Орландо».

В паре – «Оклахома» состоится ключевой пятый матч, «Лейкерс» попытаются оформить выход в следующий раунд во встрече с «Портлендом».

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Первый раунд

Пятые матчи

ведет в серии – 3-1

Счет в серии – 2-2

ведут в серии – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.