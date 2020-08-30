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Алпо Сухонен: «Йокерит» – узник КХЛ, а ИИХФ не стоило отдавать ЧМ диктаторскому режиму Беларуси»
30.08.2020 13:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный финский тренер Алпо Сухонен поделился мнением о выступлении «Йокерита» в
По его мнению, финскому клубу не стоит ехать в Минск на выездной матч против «Динамо» 3 сентября. В городе происходят демонстрации после президентских выборов.
«У
Но есть тенденция отдавать большие турниры диктаторским режимам», – приводит слова Сухонена Ilta Sanomat со ссылкой на STT.
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Известный финский тренер Алпо Сухонен поделился мнением о выступлении «Йокерита» в КХЛ и ситуации в Беларуси, где должен состояться ЧМ-2021.
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