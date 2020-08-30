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Гари Невилл: «Месси играет мускулами. Думаю, он останется в «Барсе»
30.08.2020 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о ситуации с форвардом «Барселоны»
«Думаю, это политика и борьба за власть. Месси играет мускулами. Может, есть что-то большее, но, думаю, на этом все закончится.
Мысль о том, что
Но ему стоит встретиться с президентом, правлением и всеми остальными, стоящими на его пути. Я думаю, что он в конечном итоге останется.
Если же он все-таки уедет в Премьер-лигу, то для работы с Пепом. Хотел бы я посмотреть на это? Думаю, что да. За последние 10 лет мне удалось понаблюдать вблизи за игрой Месси. Там действительно есть на что посмотреть», – сказал Невилл.
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о ситуации с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
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