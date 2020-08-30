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Гари Невилл: «Месси играет мускулами. Думаю, он останется в «Барсе»

30.08.2020 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о ситуации с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Думаю, это политика и борьба за власть. Месси играет мускулами. Может, есть что-то большее, но, думаю, на этом все закончится.

Мысль о том, что «Барселона» потеряет этого игрока, и он не закончит карьеру здесь, кажется мне невероятной. Он правда хочет уйти? Может быть.

Но ему стоит встретиться с президентом, правлением и всеми остальными, стоящими на его пути. Я думаю, что он в конечном итоге останется.

Если же он все-таки уедет в Премьер-лигу, то для работы с Пепом. Хотел бы я посмотреть на это? Думаю, что да. За последние 10 лет мне удалось понаблюдать вблизи за игрой Месси. Там действительно есть на что посмотреть», – сказал Невилл.

 
 
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением о ситуации с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
 
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