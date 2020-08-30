Павловец в ближайшее время перейдет в «Химки» («РБ-Спорт»)

Источник материала: Tribuna.com

По информации « РБ-Спорт» , подмосковные «Химки» в паузу на матчи сборных подпишут нескольких новичков.

Химчане заключат контракты с белорусским защитником брестского Александром Павловцом и с казахстанским опорным полузащитником Исламбеком Куатом.

Павловец в нынешнем сезоне забил один гол и сделал один ассист в 17 матчах высшей лиги чемпионата Беларуси. Подробную статистику 24-летнего футболиста смотрите здесь .

После шести туров «Химки» с тремя очками занимают 15-е место в .