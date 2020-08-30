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Павловец в ближайшее время перейдет в «Химки» («РБ-Спорт»)

30.08.2020 15:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

По информации «РБ-Спорт», подмосковные «Химки» в паузу на матчи сборных подпишут нескольких новичков.

Химчане заключат контракты с белорусским защитником брестского «Динамо» Александром Павловцом и с казахстанским опорным полузащитником Исламбеком Куатом.

Павловец в нынешнем сезоне забил один гол и сделал один ассист в 17 матчах высшей лиги чемпионата Беларуси. Подробную статистику 24-летнего футболиста смотрите здесь.

После шести туров «Химки» с тремя очками занимают 15-е место в РПЛ.

 
 
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По информации «РБ-Спорт», подмосковные «Химки» в паузу на матчи сборных подпишут нескольких новичков.
 
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