В Минске задержан бывший комментатор Владислав Татур

Источник материала: Tribuna.com

На площади Независимости около 14:00 задержан бывший комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур.

Как сообщает корреспондент Tribuna.com, в настоящее время журналист находится в Партизанском РУВД.

По информации ПЦ «Вясна», силовики сейчас производят точечные задержания. Преимущественно задерживают мужчин.

Как сообщалось ранее, в Минске и регионах сегодня проходят мирные акции протеста.