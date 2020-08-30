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В Минске задержан бывший комментатор Владислав Татур
30.08.2020 16:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На площади Независимости около 14:00 задержан бывший комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур.
Как сообщает корреспондент Tribuna.com, в настоящее время журналист находится в Партизанском РУВД.
По информации ПЦ «Вясна», силовики сейчас производят точечные задержания. Преимущественно задерживают мужчин.
Как сообщалось ранее, в Минске и регионах сегодня проходят мирные акции протеста.
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На площади Независимости около 14:00 задержан бывший комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур.
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