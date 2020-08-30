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Минское «Динамо» отказало «Йокериту» в переносе матча

30.08.2020 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» отказалось переносить матч с «Йокеритом» на более поздний срок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финского клуба.

Игра состоится 3 сентября в Минске. В настоящее время в городе происходят демонстрации после президентских выборов.

«На нынешний момент все идет к тому, что мы поедем в Минск.

Мы недавно спрашивали «Динамо» по поводу переноса игры на более поздний срок, но получили отказ», – сообщили в пресс-службе «Йокерита».

 

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» отказалось переносить матч с «Йокеритом» на более поздний срок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финского клуба.
 
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