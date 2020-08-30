|
Баскова освистали в Гомеле после финала Кубка Салея
30.08.2020 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Гомеле завершился очередной розыгрыш Кубка Салея. Обладателем приза стало минское «Динамо». В финале команда
После финала зрители освистали исполняющего обязанности председателя ФХБ Дмитрия Баскова, сообщает
Баскова пригласили на лед для вручения трофея победителю турнира. В этот момент раздался гул болельщиков, которых, согласно официальному протоколу, в гомельском Ледовом дворце присутствовало полторы тысячи.
Басков также является генеральным директором минского
Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Гомеле завершился очередной розыгрыш Кубка Салея.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)