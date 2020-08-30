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Баскова освистали в Гомеле после финала Кубка Салея

30.08.2020 19:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Гомеле завершился очередной розыгрыш Кубка Салея. Обладателем приза стало минское «Динамо». В финале команда Дмитрий Баскова одолела «Юность» (3:0). 

После финала зрители освистали исполняющего обязанности председателя ФХБ Дмитрия Баскова, сообщает «Прессбол».

Баскова пригласили на лед для вручения трофея победителю турнира. В этот момент раздался гул болельщиков, которых, согласно официальному протоколу, в гомельском Ледовом дворце присутствовало полторы тысячи.

Басков также является генеральным директором минского «Динамо». Добавим, что функционер был освистан болельщиками и после матча «Динамо-Молодечно»«Гомель».

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Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в Гомеле завершился очередной розыгрыш Кубка Салея.
 
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