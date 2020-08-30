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Финал ESL One Cologne по CS:GO: Vitality играет против Heroic за 150 тысяч долларов

30.08.2020 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

ESL One Cologne для команд из Европы и СНГ проходит с 18 по 30 августа.

16 команд разыгрывают 325 тысяч долларов.

Плей-офф пройдет 27-30 августа по системе Single Elimination. Все матчи – Best-of-3, гранд-финал – Best-of-5.

Список участников плей-офф: Complexity, Heroic, Sprout, Vitality, G2, OG, Astralis, NiP

Расписание матчей

27 августа

16:00 Complexity 0-2 Heroic / четвертьфинал
19:30 Sprout 0-2 Vitality / четвертьфинал

28 августа

16:00 G2 2-1 OG / четвертьфинал
19:30 Astralis 0-2 NiP / четвертьфинал

29 августа

16:00 Heroic 2-1 G2 / полуфинал
19:30 Vitality 2-0 NiP / полуфинал

30 августа

19:30 Heroic – Vitality / финал

Мы собрали рейтинг команд на ESL One Cologne 2020 – четыре категории от фаворитов до аутсайдеров

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ESL One Cologne для команд из Европы и СНГ проходит с 18 по 30 августа. 16 команд разыгрывают 325 тысяч долларов. Плей-офф пройдет 27-30 августа по системе Single Elimination. Все матчи –...
 
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