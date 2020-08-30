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Финал ESL One Cologne по CS:GO: Vitality играет против Heroic за 150 тысяч долларов
30.08.2020 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
16 команд разыгрывают 325 тысяч долларов.
Плей-офф пройдет 27-30 августа по системе Single Elimination. Все матчи – Best-of-3, гранд-финал – Best-of-5.
Список участников плей-офф: Complexity, Heroic, Sprout, Vitality, G2, OG, Astralis, NiP
Расписание матчей
27 августа
16:00 Complexity 0-2 Heroic / четвертьфинал
28 августа
16:00 G2 2-1 OG / четвертьфинал
29 августа
16:00 Heroic 2-1 G2 / полуфинал
30 августа
19:30 Heroic – Vitality / финал
Стримы
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ESL One Cologne для команд из Европы и СНГ проходит с 18 по 30 августа. 16 команд разыгрывают 325 тысяч долларов. Плей-офф пройдет 27-30 августа по системе Single Elimination. Все матчи –...
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