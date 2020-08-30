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Драгун иронично процитировал Базанова про акции протеста в Минске: «Меньшинство»

31.08.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хавбек БАТЭ Станислав Драгун поделился эмоциями о сегодняшней многочисленной акции протеста в Минске.  

«Меньшинство», – написал Драгун в своем Instagram.

Таким образом,  футболист иронично отреагировал на недавние слова руководителя федерации.

Ранее председатель АБФФ Владимир Базанов заявил, что он уверен в победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Также глава федерации футбола считает, что митинги меньшинства уже начинают стихать.

Напомним, что сегодня в Минске и регионах проходили мирные акции протеста.

Драгун иронично процитировал Базанова про акции протеста в Минске: «Меньшинство»

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Теги: Минск
 
 
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Хавбек БАТЭ Станислав Драгун поделился эмоциями о сегодняшней многочисленной акции протеста в Минске.
 
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