Драгун иронично процитировал Базанова про акции протеста в Минске: «Меньшинство»

Источник материала: Tribuna.com

Хавбек БАТЭ Станислав Драгун поделился эмоциями о сегодняшней многочисленной акции протеста в Минске.

«Меньшинство», – написал Драгун в своем Instagram.

Таким образом, футболист иронично отреагировал на недавние слова руководителя федерации.

Ранее председатель АБФФ Владимир Базанов заявил, что он уверен в победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Также глава федерации футбола считает, что митинги меньшинства уже начинают стихать.

Напомним, что сегодня в Минске и регионах проходили мирные акции протеста.





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