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Драгун иронично процитировал Базанова про акции протеста в Минске: «Меньшинство»
31.08.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек БАТЭ Станислав Драгун поделился эмоциями о сегодняшней многочисленной акции протеста в Минске.
«Меньшинство», – написал Драгун в своем
Таким образом, футболист иронично отреагировал на недавние слова руководителя федерации.
Ранее председатель АБФФ Владимир Базанов
Напомним, что сегодня в Минске и регионах проходили мирные акции протеста.
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Хавбек БАТЭ Станислав Драгун поделился эмоциями о сегодняшней многочисленной акции протеста в Минске.
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