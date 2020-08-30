Котов о сторонниках Лукашенко: «RT, подкиньте ребятам свежих идей. А то эти, заезжены уже до дыр»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов опубликовал свою переписку со сторонниками Александра Лукашенко.

«Когда аргументов нет, а методичка закончилась... Ядовитые СМИ и иностранные заказчики.

Ну, и Батя прав... Ну, и вишенка на торте, мое любимое. Переход на личности... RT (Телеканал Russia Today – Tribuna.com), подкиньте ребятам свежих идей. А то эти, заезжены уже до дыр», – написал Котов в своем Facebook.







