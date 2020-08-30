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Котов о сторонниках Лукашенко: «RT, подкиньте ребятам свежих идей. А то эти, заезжены уже до дыр»
30.08.2020 22:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов опубликовал свою переписку со сторонниками Александра Лукашенко.
«Когда аргументов нет, а методичка закончилась... Ядовитые СМИ и иностранные заказчики.
Ну, и Батя прав... Ну, и вишенка на торте, мое любимое. Переход на личности... RT (Телеканал Russia Today – Tribuna.com), подкиньте ребятам свежих идей. А то эти, заезжены уже до дыр», – написал Котов в своем
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Бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов опубликовал свою переписку со сторонниками Александра Лукашенко.
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