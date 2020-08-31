Ночью Козеку из РУВД в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь

Источник материала: Tribuna.com

Вчера в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько.

Футболисты были доставлены в Ленинское РУВД.

Ночью Сергея Козеку из РУВД в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь, об этом сообщил Владислав Майоровский в Facebook.

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что игроки были задержаны за повреждение милицейского микроавтобуса.

Ранее «Радыё Свабода» информировала о том, что игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Спортсмены прошли кордоны милиции, однако на них налетел ОМОН, футболистов поймали и избили.