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Ночью Козеку из РУВД в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь

31.08.2020 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вчера в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько.

Футболисты были доставлены в Ленинское РУВД.

Ночью Сергея Козеку из РУВД в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь, об этом сообщил Владислав Майоровский в Facebook.

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что игроки были задержаны за повреждение милицейского микроавтобуса.

Ранее «Радыё Свабода» информировала о том, что игроки возвращались с тренировки вместе с тренером команды Александром Белинским. Спортсмены прошли кордоны милиции, однако на них налетел ОМОН, футболистов поймали и избили.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске были задержаны футболисты «Крумкачоў» Сергей Козека и Павел Рассолько.
 
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