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Дмитрий Басков: «Своих убеждений не менял, не меняю и менять не собираюсь. Целиком и полностью поддерживаю курс Лукашенко»
31.08.2020 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что полностью поддерживает Александра Лукашенко.
- Дмитрий Юрьевич, вы публично поддержали Александра Лукашенко, это ваша принципиальная позиция?
– Да, своих убеждений я не скрываю. Целиком и полностью поддерживаю курс Александра Григорьевича Лукашенко. Я об этом заявлял публично и готов вновь подтвердить все, сказанное мною. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь.
- Вы также призвали к прекращению попыток организации забастовок?
– Подобные забастовки ни к чему не приведут. Мое твердое убеждение: надо работать, зарабатывать деньги, платить налоги. Экономика должна работать, иного пути просто нет, – сказал Басков.
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Дмитрий Басков: «Своих убеждений не менял, не меняю и менять не собираюсь. Целиком и полностью поддерживаю курс Лукашенко»
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что полностью поддерживает Александра Лукашенко.
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