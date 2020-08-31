Дмитрий Басков: «Своих убеждений не менял, не меняю и менять не собираюсь. Целиком и полностью поддерживаю курс Лукашенко»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков заявил, что полностью поддерживает Александра Лукашенко.

- Дмитрий Юрьевич, вы публично поддержали Александра Лукашенко, это ваша принципиальная позиция?

– Да, своих убеждений я не скрываю. Целиком и полностью поддерживаю курс Александра Григорьевича Лукашенко. Я об этом заявлял публично и готов вновь подтвердить все, сказанное мною. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь.

- Вы также призвали к прекращению попыток организации забастовок?

– Подобные забастовки ни к чему не приведут. Мое твердое убеждение: надо работать, зарабатывать деньги, платить налоги. Экономика должна работать, иного пути просто нет, – сказал Басков.

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