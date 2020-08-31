«Крумкачы» – «Динамо» Минск. Матч 1/16 финала Кубка Беларуси пройдет со зрителями

Источник материала: Tribuna.com

В 1/16 финала Кубка Беларуси «Крумкачы» примут минское «Динамо».

Ранее сообщалось, что игра пройдет без зрителей, однако сегодня пресс-служба «Крумкачоў» объявила, что на игру пустят болельщиков.

«Запрашаем усіх прыйсці і падтрымаць каманду ў цяжкі час. Наведаць стадыён – гэта лепшае, что вы зможаце зрабіць зараз для каманды, для Сяргея і Пашы. Бярыце сябе, сям’ю, сяброў і далучайцеся да нас», – сообщает клуб.

Матч пройдет 1 сентября в 16.00 на стадионе СОК «Олимпийский».