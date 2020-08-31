Виктория Азаренко: «Теннис теперь никогда не будет для меня на первом месте. На первом месте для меня семья»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко , в Нью-Йорке выигравшая первый крупный титул за четыре года, прокомментировала то, что за это время медиа о ней не забыли.

«Мне кажется, меня не забыли, потому что со мной известно одно: я могу нравиться или нет, но я честная. Я не стесняюсь своих слов. Не всегда сразу говорю то, что хочу сказать , но всегда говорю то что хочу. Думаю, люди это понимают. На корте все точно так же: вы увидите, что я злюсь, увидите, что я радуюсь, увидите, что я расстроена, увидите, что мне что-то не нравится.

Мне кажется, искренность и честность создают интерес, потому что у меня нет сценария. Я не буду сидеть и читать то, что мне агент написал. Если я во что-то не верю, то я не буду этого делать. И мне кажется, эта позиция приводит ко взаимному уважению со спортсменами и журналистами.

Я всегда очень осторожно выступаю в медиа, потому что я не хочу, чтобы были только слова. Я хочу видеть действие, перемены. Когда я что-то говорю, то потом делаю – и горжусь этим.

Я понимаю и ценю людей, которые хотят чего-то добиться, что-то изменить, полностью выкладываются. Можете со мной не соглашаться, но если намерения благие, а сердце доброе, я уважаю это всей своей сущностью. Думаю, поэтому у людей со мной возникает связь».

Также белоруска прокомментировала то, что еще в январе думала о завершении карьеры.

«Я думала о том, готова ли психологически выходить и отдавать все силы. Потому что я много раз повторяла: теннис теперь никогда не будет для меня на первом месте. На первом месте для меня семья. И я хотела посмотреть, получится ли у меня выделить время на себя.

Я была готова заниматься другими вещами, у меня были замыслы, но я хотела попробовать теннис еще раз. Что-то во мне говорило, что я недостаточно постаралась, а заканчивать надо, когда понимаешь, что сделала все возможное. Я была бы недовольна, если бы ушла в январе.

Я знала, что многое нужно менять, потому что старые методы не работали. Я уже другой человек, другой игрок, мне нужно было найти новые пути. Поэтому было немного страшно. Хватит ли сил найти новые пути? Хватит ли терпение пахать? И я не знала ответа на эти вопросы.

Получилось не сразу. Была очень неприятные дни, и люди, которые со мной живут, об этом знают. Но я записала свою цитату: «Если прикладываешь к делу 100% усилий, обычно все получается».

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