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Герчиков о поручении Минспорта госорганизациям отменить подписку на «Прессбол»: «Любовь не бывает по принуждению, она может идти только от сердца»
31.08.2020 17:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный редактор
«Мы никогда не задумывались даже об обращении в Министерство спорта (не говоря уже о действиях типа просьб или предложений) с инициативой подписаться или кого-то подписать на «Прессбол». Газета и ПДФ как для подписки, так и для покупки предлагаются абсолютно всем любителям спорта и в Беларуси, и за рубежом на добровольных началах.
На протяжении 30 лет мы придерживались этого правила, считая, что отношения с читателями должны строиться на принципах взаимного доверия и уважения. Любовь не бывает по принуждению, она может идти только от сердца. Так что мы верим в «своих» людей – и надеемся, что в трудный час они поддержат нас подпиской: прямо сейчас, кстати, это можно сделать через электронную версию.
Ну и, безусловно, ждем новых читателей! Думаю, узнав о сложившейся ситуации, многие заинтересуются: что ж мы такого «крамольного» пишем, что от нас просят отписаться? Потом они откроют газету или
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Герчиков о поручении Минспорта госорганизациям отменить подписку на «Прессбол»: «Любовь не бывает по принуждению, она может идти только от сердца»
Главный редактор «Пресбола» Дмитрий Герчиков для Tribuna.com прокомментировал недавнюю новость о том, что Министерство спорта потребовало госструктуры отменить...
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