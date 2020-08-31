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Владислав Третьяк: «Россия готова принять ЧМ-2021 в случае переноса»
31.08.2020 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент ФХР
Чемпионат мира должен пройти в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.
В настоящее время в Минске и других городах Беларуси проходят демонстрации после президентских выборов.
«Мы помним, что турнир в 2014 году в Минске был одним из лучших, но никто не знает сейчас, как все будет в Беларуси. Никто же не знал, что такая ситуация возникнет в стране.
Россия, если что, всегда готова принять чемпионат мира в случае переноса из той или иной страны, но давайте сначала сделаем так, чтобы турнир прошел в Беларуси и Латвии, как запланировано.
Белорусы хорошо проводят такие праздники. Фазель говорит, что на сегодня мы планы не меняем.
Отметим, что ранее гендиректор минского «Динамо» и исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков заявил, что Беларусь может провести чемпионат мира самостоятельно:
Ранее премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявлял, что они ведут переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) о том, чтобы перенести проведение чемпионата мира из Беларуси в другую страну в связи со сложившейся ситуацией в стране.
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Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что Россия готова провести ЧМ-2021 в случае переноса турнира.
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