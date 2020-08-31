Владислав Третьяк: «Россия готова принять ЧМ-2021 в случае переноса»

Источник материала: Tribuna.com

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что Россия готова провести ЧМ-2021 в случае переноса турнира.

Чемпионат мира должен пройти в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

В настоящее время в Минске и других городах Беларуси проходят демонстрации после президентских выборов.

«Мы помним, что турнир в 2014 году в Минске был одним из лучших, но никто не знает сейчас, как все будет в Беларуси. Никто же не знал, что такая ситуация возникнет в стране.

Россия, если что, всегда готова принять чемпионат мира в случае переноса из той или иной страны, но давайте сначала сделаем так, чтобы турнир прошел в Беларуси и Латвии, как запланировано.

Белорусы хорошо проводят такие праздники. Фазель говорит, что на сегодня мы планы не меняем. ИИХФ вне политики», – сказал Третьяк.

Отметим, что ранее гендиректор минского «Динамо» и исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков заявил, что Беларусь может провести чемпионат мира самостоятельно:

Дмитрий Басков: «Если Латвия откажется проводить совместный ЧМ, то у нас достаточно ресурсов, чтобы провести его самостоятельно»

Ранее премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявлял, что они ведут переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) о том, чтобы перенести проведение чемпионата мира из Беларуси в другую страну в связи со сложившейся ситуацией в стране.