Представитель судейства АБФФ о возможной игре рукой вратаря «Минска» вне штрафной: «Все легитимно. Все претензии Ковалевича не обоснованы»

Источник материала: Tribuna.com

Представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин разобрал спорные моменты в матче перенесенного тура чемпионата Беларуси между «Минском» и «Неманом» (4:3), а также прокомментировал резонансный эпизод с возможной игрой рукой за пределами штрафной площади вратаря «горожан».

После матча претензии по этому эпизоду предъявлял главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич:

Игорь Ковалевич: «Только слепой не увидел, что вратарь «Минска» сыграл за пределами штрафной руками»

– Эпизод возле ворот «горожан»: Кадимян врывался на рандеву с кипером хозяев, но и хотел его перекинуть и в данном эпизоде вратарь. Была ли там игра рукой за пределами штрафной?

– Видим, что вратарь выпрыгивает, то есть начинает свое действие из пределов штрафной площади. То есть там, где ему можно играть руками. Когда в воздухе происходит контакт и если в этой ситуации он находится за пределами штрафной, то, конечно, это нарушение. Более того – это и красная карточка для вратаря, потому что это лишение соперника явной возможности забить гол. Но наш помощник определил, что этот момент произошел в пределах штрафной площади. Именно ему в данной ситуации лучше всех видно, где находится вратарь. И когда мы делаем стоп-кадр в момент касания вратаря и мяча, то мы не можем однозначно сказать, что есть явное нарушение правил. Мы предполагаем, что, скорее всего, мяч цепляет линию, а линия входит в пределы штрафной площади, и раз он цепляет линию, то тогда все легитимно. Поэтому можно сказать, что все претензии, в том числе и претензии Игоря Николаевича (Ковалевича – Tribuna.com) – они не обоснованы в данном моменте. Когда смотришь момент, то включаешься в ту ситуацию, когда вратарь уже вылетел за пределы штрафной. И возникает ощущение, что здесь есть нарушение правил. Но мы должны смотреть момент контакта мяча и руки. А они, по мнению помощника судьи, произошли в пределах штрафной площади. Поэтому игра продолжена верно.

– Игрок «Минска» Юрий Остроух врывался в штрафную площадь гродненцев и там Шимусик поставил пенальти. Был ли там фол на Остроухе?

– В отличие от предыдущего момента здесь как раз все наоборот. Обыгрыш защитника, так же выставлена нога, однако контакт в этой ситуации есть. И пусть мы говорим, что контакт – это не всегда нарушение правил, но именно в данной ситуации мы видим, что Забелин даже немного приподнимает ногу и стопой поддевает ногу Остроуха в результате чего тот падает. Здесь фол не вызывает сомнений.

Эпизод с офсайдом

И по видео мы видим, что это вызвало бурные эмоции и возмущение по поводу офсайда. Однако то, что им показалось в этой ситуации… Например, если судье что-то кажется, то он продолжает игру в спорных ситуациях. То есть судьи апеллируют только точными данными: что он видит своими глазами, в чем он уверен и тогда он принимает решения. В данной ситуации для помощника арбитра это достаточно простой момент. Если сделаем стоп-кадр в момент удара, то видим, что справа находится защитник «Немана». И помощник судьи находится конкретно по линии вне игры и по линии этого защитника. Поэтому для него не составляет труда определить правильно положение вне игры, – сказал Кузьмин в эфире программы «Судите с нами» на АБФФ-ТВ .