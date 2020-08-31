Мархель – о письме Шкурина: «Не следует мешать политику и спорт. Мы играем для народа»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью «Прессболу» прокомментировал решение отказаться от выступлений за национальную команду, пока на посту президента Беларуси находится Александр Лукашенко.

– Илья Шкурин прислал в федерацию нашумевшее отказное письмо . Каково ваше отношение к поступку форварда?

– Он взрослый человек, сделал свой выбор. Повлиять на него мы не можем. В моем понимании не следует мешать политику и спорт. Соглашусь со Стасом Драгуном : мы играем для народа, и вызов в национальную сборную – честь для футболиста.

– После этого письма вы общались со Шкуриным?

– Нет, – сказал Мархель.

Напомним, ранее Шкурин был вызван в сборную Беларуси. Спустя некоторое время футболист в инстаграме выступил с заявлением, что отказывается выступать за национальную команду, пока у власти находится . Позже глава АБФФ Владимир Базанов рассказа л, что в федерацию футболист прислал отказ на белорусском языке. Базанов пояснил, что Шкурин отказывается не только выступать за сборную, но и приезжать в страну пока у власти Лукашенко.

Илья Шкурин: «Представлять интересы сборной отказываюсь, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь»