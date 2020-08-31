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Мархель – о письме Шкурина: «Не следует мешать политику и спорт. Мы играем для народа»
31.08.2020 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью
– Илья Шкурин прислал в федерацию
– Он взрослый человек, сделал свой выбор. Повлиять на него мы не можем. В моем понимании не следует мешать политику и спорт. Соглашусь со
– После этого письма вы общались со Шкуриным?
– Нет, – сказал Мархель.
Напомним, ранее Шкурин был вызван в сборную Беларуси. Спустя некоторое время футболист в инстаграме выступил с заявлением, что отказывается выступать за национальную команду, пока у власти находится
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью «Прессболу» прокомментировал решение Ильи Шкурина отказаться от выступлений за национальную команду,...
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