ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Герасимец отказал АБФФ в съемках новой формы сборной Беларуси: «Не могу светиться на экранах, когда белорусский народ страдает»

31.08.2020 19:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Лучший футболист Беларуси-1993 Сергей Герасимец в интервью Tribuna.com поделился мнением о позиции АБФФ в последнее время, а также признался, что отказался участвовать в презентации новой игровой формы сборной Беларуси.

– Вы сказали, что играли в футбол для народа. Вас удивило, что после 9 августа все матчи чемпионата и Кубка Беларуси проводились без зрителей?

– А чему удивляться? Видимо, АБФФ выполняла чью-то установку. Недавно представители федерации футбола обратились ко мне с просьбой сняться в рекламном ролике для презентации новой формы сборной. Я отказал. Мотивировал свой отказ тем, что не могу светиться на экранах в момент, когда белорусский народ страдает. Это моя позиция.

– Как относитесь к тому, что АБФФ заявляет, что спорт должен оставаться вне политики, перед выборами агитируя за действующую власть?

– Меня это не удивляет. Очевидно, руководство АБФФ выступает за поддержку нынешнего руководства. Но если взять по отдельности работников этой организаций, то позиция большинства будет схожа с моей. Где-то понимаю людей, не осуждаю их. Один из сотрудников АБФФ прямо сказал мне: «Ваш отказ от съемок – это поддержка нам».

Понимаете, та же федерация футбола состоит из людей, а не из роботов. Они же видят, что происходит в обществе. Думаю, в душе каждого работника АБФФ позиция схожа с моей, но люди просто боятся ее высказать, – сказал Герасимец.

«Из должности президента нельзя устраивать семейный бизнес». Автор легендарного гола голландцам – о выборах и Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучший футболист Беларуси-1993 Сергей Герасимец в интервью Tribuna.com поделился мнением о позиции АБФФ в последнее время, а также признался, что отказался участвовать в...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Главный тренер софийского ЦСКА: «Рассчитываем обыграть БАТЭ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика