Герасимец отказал АБФФ в съемках новой формы сборной Беларуси: «Не могу светиться на экранах, когда белорусский народ страдает»

Источник материала: Tribuna.com

Лучший футболист Беларуси-1993 Сергей Герасимец в интервью Tribuna.com поделился мнением о позиции АБФФ в последнее время, а также признался, что отказался участвовать в презентации новой игровой формы сборной Беларуси.

– Вы сказали, что играли в футбол для народа. Вас удивило, что после 9 августа все матчи чемпионата и Кубка Беларуси проводились без зрителей?

– А чему удивляться? Видимо, АБФФ выполняла чью-то установку. Недавно представители федерации футбола обратились ко мне с просьбой сняться в рекламном ролике для презентации новой формы сборной. Я отказал. Мотивировал свой отказ тем, что не могу светиться на экранах в момент, когда белорусский народ страдает. Это моя позиция.

– Как относитесь к тому, что АБФФ заявляет, что спорт должен оставаться вне политики, перед выборами агитируя за действующую власть?

– Меня это не удивляет. Очевидно, руководство АБФФ выступает за поддержку нынешнего руководства. Но если взять по отдельности работников этой организаций, то позиция большинства будет схожа с моей. Где-то понимаю людей, не осуждаю их. Один из сотрудников АБФФ прямо сказал мне: «Ваш отказ от съемок – это поддержка нам».

Понимаете, та же федерация футбола состоит из людей, а не из роботов. Они же видят, что происходит в обществе. Думаю, в душе каждого работника АБФФ позиция схожа с моей, но люди просто боятся ее высказать, – сказал Герасимец.

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