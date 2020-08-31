Болельщик пришел на финал женского Кубка с плакатом с обращением к футболистам: «Сколько можно молчать?»

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня на стадионе «Динамо» проходит финал женского кубка Беларуси между «Динамо» и «Минском».

Отметим, что на игру пропускают болельщиков. Ранее АБФФ проводила игры без зрителей. Это связано с мирными акциями протестов, которые проходят в Беларуси.

В сети появилось фото болельщика, который пришел на игру с плакатом, который призывает футболистов и спортивную общественность не молчать и высказываться о происходящем.

Напомним, ранее были задержаны футболисты ФК «Крумкачы» Сергей Козека и Павел Россолько. Позже оба были отпущены на свободу.

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Максим Березинский: «Футболисты, ну сколько можно молчать? Ваших бьют! Сегодня Левченко, Герасименя, свое слово сказали. Когда что-нибудь скажете вы?»