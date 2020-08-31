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Китаров подписал годичный контракт с «Куньлунем»
01.09.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий сборной Беларуси Александр Китаров (1987) подписал полноценный годичный контракт с «Куньлунем».
До этого хоккеист выступал за клуб на пробном контракте.
Ранее хоккеист выступал в КХЛ за минское «Динамо» и «Нефтехимик».
В прошлом сезоне на его счету было 6 (3+3) очков при 36 минутах штрафа и показателе полезности «-18» в 59 матчах за «зубров».
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Нападающий сборной Беларуси Александр Китаров (1987) подписал полноценный годичный контракт с «Куньлунем».
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