Китаров подписал годичный контракт с «Куньлунем»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Беларуси Александр Китаров (1987) подписал полноценный годичный контракт с «Куньлунем».

До этого хоккеист выступал за клуб на пробном контракте.

Ранее хоккеист выступал в КХЛ за минское «Динамо» и «Нефтехимик».

В прошлом сезоне на его счету было 6 (3+3) очков при 36 минутах штрафа и показателе полезности «-18» в 59 матчах за «зубров».