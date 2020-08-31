Иван Кульбаков стал игроком «Сочи»

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер сборной Беларуси Иван Кульбаков подписал контракт с «Сочи». Об этом сегодня официально сообщила пресс-служба клуба.

Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон.

Прошедший сезон вратарь провел в ВХЛ, выступая за «Нефтяник» из Альметьевска. В 23 матчах регулярного сезона он отразил 93.4% бросков. В пяти матчах нокаут-раунда Иван увеличил процент отраженных бросков до 94.4% и закончил плей-офф с коэффициентом надежности 1.39.