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Иван Кульбаков стал игроком «Сочи»
31.08.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Голкипер сборной Беларуси Иван Кульбаков подписал контракт с «Сочи». Об этом сегодня
Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон.
Прошедший сезон вратарь провел в ВХЛ, выступая за «Нефтяник» из Альметьевска. В 23 матчах регулярного сезона он отразил 93.4% бросков. В пяти матчах нокаут-раунда Иван увеличил процент отраженных бросков до 94.4% и закончил плей-офф с коэффициентом надежности 1.39.
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Голкипер сборной Беларуси Иван Кульбаков подписал контракт с «Сочи».
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