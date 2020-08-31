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ВХЛ. Гаврус перешел в питерское «Динамо»
31.08.2020 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий Артур Гаврус подписал контракт с питерским «Динамо».
Новое соглашение рассчитано на один год.
В чемпионате 2019/20 в 58 матчах за питерское «Динамо» Гаврус набрал 38 (13+25) очков и стал лучшим бомбардиром команды по итогам прерванного сезона.
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Белорусский нападающий Артур Гаврус подписал контракт с питерским «Динамо».
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