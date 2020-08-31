ВХЛ. Гаврус перешел в питерское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Артур Гаврус подписал контракт с питерским «Динамо».

Новое соглашение рассчитано на один год.

В чемпионате 2019/20 в 58 матчах за питерское «Динамо» Гаврус набрал 38 (13+25) очков и стал лучшим бомбардиром команды по итогам прерванного сезона.