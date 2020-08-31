КХЛ. Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании российского форварда Воронина

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании одностороннего контракта на один сезон с российским нападающим Кириллом Ворониным

26-летний нападающий начинал играть в Ярославле за местные «Локо» и «Локомотив», затем в его карьере были «Рязань», «Сокол» (Красноярск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Медвешчак» (Загреб), «Южный Урал» (Орск), «Ак Барс».

Предыдущие три сезона он провел в «Адмирале» из Владивостока. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Кирилл сыграл 234 матча, набрал 70 (27+43) очков. В плей-офф провёл 4 игры.

Ранее этот переход анонсировал журналист Алексей Шевченко.