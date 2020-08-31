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КХЛ. Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании российского форварда Воронина
01.09.2020 06:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании одностороннего контракта на один сезон с российским нападающим Кириллом Ворониным
26-летний нападающий начинал играть в Ярославле за местные «Локо» и «Локомотив», затем в его карьере были «Рязань», «Сокол» (Красноярск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Медвешчак» (Загреб), «Южный Урал» (Орск), «Ак Барс».
Предыдущие три сезона он провел в «Адмирале» из Владивостока. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Кирилл сыграл 234 матча, набрал 70 (27+43) очков. В плей-офф провёл 4 игры.
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Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании одностороннего контракта на один сезон с российским нападающим Кириллом Ворониным 26-летний нападающий...
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