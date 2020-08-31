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«Крумкачы» направят выручку от билетов на матч с минским «Динамо» пострадавшим от насилия
31.08.2020 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Крумкачы» сообщили о том, что все средства, вырученные от продажи билетов на матч Кубка Беларуси с минским «Динамо», направят пострадавшим от насилия во время мирных акций протеста в Беларуси.
«Паважаныя сябры, заўзятары і проста неабыякавыя да клубу людзі.
Мы чакаем усіх, хто мае жаданне пазаўзець за нашых хлопцаў і наблізіць каманду да мары. Давайце запоўнім трыбуны «Алімпійскага» і пакажам, якую падтрымку мае самая народная каманда краіны! Але гэта яшчэ не ўсё. Сродкі ад продажу квіткоў на матч «Крумкачы» – «Дынама-Мінск» мы адправім на дапамогу пацярпелым ад гвалту суайчыннікам. Такім чынам, наведваючы матч, вы зробіце адразу дзве вельмі добрыя справы! Мы вас вельмі любім і чакаем на стадыёне!» – говорится в
Матч «Крумкачы» – «Динамо» пройдет 1 сентября (вторник) на СОК «Олимпийский» (ст. м. Академия наук). Начало в 16:00.
Купить билеты можно по
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«Крумкачы» сообщили о том, что все средства, вырученные от продажи билетов на матч Кубка Беларуси с минским «Динамо», направят пострадавшим от насилия во время...
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