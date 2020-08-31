ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Крумкачы» направят выручку от билетов на матч с минским «Динамо» пострадавшим от насилия

31.08.2020 22:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Крумкачы» сообщили о том, что все средства, вырученные от продажи билетов на матч Кубка Беларуси с минским «Динамо», направят пострадавшим от насилия во время мирных акций протеста в Беларуси.

«Паважаныя сябры, заўзятары і проста неабыякавыя да клубу людзі. Жудасная гісторыя, якая пачалася ўчора, падыходзіць да лагічнага завяршэння: некалькі часоў назад нашыя футбалісты – Павел Расолька і Сяргей Казека нарэшце выйшлі на волю, крымінальная справа ў дачыненні да іх спынена. За гэтыя содні клуб сустрэўся з неверагоднай хваляй салідарнасці. Мы атрымалі вялікую колькасць цёплых словаў і прапаноў дапамогі. Гэты факт яшчэ раз пацвярджае, які ж цудоўны і дружны беларускі народ! Толькі дзякуючы вам каманда ўпэўнена выйдзе на поле змагацца да апошняй хвіліны матчу, нягледзячы на сур’ёзныя перашкоды.

Мы чакаем усіх, хто мае жаданне пазаўзець за нашых хлопцаў і наблізіць каманду да мары. Давайце запоўнім трыбуны «Алімпійскага» і пакажам, якую падтрымку мае самая народная каманда краіны! Але гэта яшчэ не ўсё. Сродкі ад продажу квіткоў на матч «Крумкачы» – «Дынама-Мінск» мы адправім на дапамогу пацярпелым ад гвалту суайчыннікам. Такім чынам, наведваючы матч, вы зробіце адразу дзве вельмі добрыя справы! Мы вас вельмі любім і чакаем на стадыёне!» – говорится в сообщении.

Матч «Крумкачы» – «Динамо» пройдет 1 сентября (вторник) на СОК «Олимпийский» (ст. м. Академия наук). Начало в 16:00.

Купить билеты можно по ссылке

Козеку и Рассолько отпустили на свободу: уголовное дело остановлено

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Крумкачы» сообщили о том, что все средства, вырученные от продажи билетов на матч Кубка Беларуси с минским «Динамо», направят пострадавшим от насилия во время...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ходасевич об уходе Вернидуба из «Шахтера»: «Вылет из Лиги Европы – это всего лишь хороший предлог, чтобы убрать тренера, который мешает политике клуба»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика