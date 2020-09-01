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Басков о том, будут ли работать на арене сотрудники ОМОНа и можно ли пронести БЧБ флаг: «Есть регламент КХЛ, мы будем действовать согласно регламенту»

01.09.2020 13:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков отказался прямо отвечать на вопрос о том, будут ли работать на арене сотрудники ОМОНа и можно ли пронести бело-красно-белый флаг.

- Будут ли привлекаться сотрудники ОМОНа для обеспечения порядка на арене? И Можно ли прийти на арену с бело-красно-белым флагом?

– В начале пресс-конференции мы говорили, что обсуждаем старт сезона, командные мероприятия, но никак не политику. Давайте абстрагируемся от такого рода вопросов и будем говорить о «Динамо», о спорте.

Есть регламент КХЛ, мы будем действовать согласно регламенту, – сказал Басков.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков отказался прямо отвечать на вопрос о том, будут ли работать на арене сотрудники ОМОНа и можно ли пронести...
 
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