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Определен следующий возможный соперник "Динамо-Брест" в Лиге чемпионов

01.09.2020 15:05 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Победитель пары "Динамо-Брест" – "Маккаби" сыграет с австрийским клубом "Зальцбург", передает Sputnik. 

© REUTERS / POOL
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Жеребьевка раунда плей-офф прошла 1 сентября в штаб-квартире Союза европейской футбольной ассоциаций (УЕФА) в швейцарском городе Ньоне. По ее результатам, команда, которая одержит победу в Тель-Авиве, сыграет с чемпионом Австрии – "Зальцбургом".

Матчи плей-офф запланированы на 22, 23, 29, 30 сентября.

Напомним, что точная дата встречи между "Динамо-Брест" и "Маккаби" еще не определена. Игра должна состоятся 15 или 16 сентября. Ранее белорусская команда обыграла казахстанскую "Астану" и дружины из Боснии и Герцеговины "Сараево".

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. Если белорусская команда победит дружину из Израиля, то выйдет на чемпиона Австрии.
 
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