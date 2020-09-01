|
Замгендиректора «Динамо» Васильев: «Басков приложил огромные усилия по поиску частного партнера. Благодаря этой работе клуб сможет представлять Беларусь в КХЛ»
01.09.2020 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель генерального директора минского
«Поддержка государства достигла своего исторического минимума. Практически в два раза снизилась спонсорская помощь «Беларуськалия». Генеральный директор клуба (
Естественно, модель работы для Беларуси новая. Но, тем не менее, чтобы решать самые высокие цели, а это, естественно, Кубок Гагарина, без частной поддержки клуб не обойдется», – сказал Васильев в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замгендиректора «Динамо» Васильев: «Басков приложил огромные усилия по поиску частного партнера. Благодаря этой работе клуб сможет представлять Беларусь в КХЛ»
Заместитель генерального директора минского «Динамо» Артем Васильев похвалил своего руководителя.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)