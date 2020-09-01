Замгендиректора «Динамо» Васильев: «Басков приложил огромные усилия по поиску частного партнера. Благодаря этой работе клуб сможет представлять Беларусь в КХЛ»

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Заместитель генерального директора минского Артем Васильев похвалил своего руководителя.

«Поддержка государства достигла своего исторического минимума. Практически в два раза снизилась спонсорская помощь «Беларуськалия». Генеральный директор клуба ( – Tribuna.com) приложил огромные усилия по поиску частного партнера. Благодаря этой работе, его лично, клуб сможет представлять Беларусь в .