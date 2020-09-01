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Замгендиректора «Динамо» Васильев: «Басков приложил огромные усилия по поиску частного партнера. Благодаря этой работе клуб сможет представлять Беларусь в КХЛ»

01.09.2020 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Заместитель генерального директора минского «Динамо» Артем Васильев похвалил своего руководителя.

«Поддержка государства достигла своего исторического минимума. Практически в два раза снизилась спонсорская помощь «Беларуськалия». Генеральный директор клуба (Дмитрий Басков – Tribuna.com) приложил огромные усилия по поиску частного партнера. Благодаря этой работе, его лично, клуб сможет представлять Беларусь в КХЛ.

Естественно, модель работы для Беларуси новая. Но, тем не менее, чтобы решать самые высокие цели, а это, естественно, Кубок Гагарина, без частной поддержки клуб не обойдется», – сказал Васильев в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5».

 
 
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