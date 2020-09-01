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Игорь Ковалевич: «По финансовым условиям «Неман» находится из 16 команд на 14-м месте. Мы нищая команда»

01.09.2020 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о финансовых возможностях команды.

«Феномен «Немана»? Феномена никакого нет. Если вы хотите разобраться в ситуации. По финансовым условиям «Неман» находится из 16 команд на 14-м месте. Ниже нас «Белшина» и «Смолевичи». Чтобы так было понятно.

У нас хорошая команда. Ребята одержимы, готовы играть. Ситуация в стране непростая. Она двоякая. Ребята из «Немана» готовы играть без денег. Они будут играть за то, чтобы народ их любил. Как получится.

С такими деньгами, которые есть у «Немана». Ну мы нищая команда. По сравнению с другими. С «Городеей», со «Слуцком». Там есть все распечатки. Если они порядочные люди – есть выкладка, возьмите, скажите, покажите. Просто покажите, чтобы люди посмотрели. Никто же не скрывает, кто сколько получает. Ни «Милан», ни «Ювентус». Так чего они все скрывают? Мы не жалуемся ни на что», – заявил Ковалевич.

 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о финансовых возможностях команды.
 
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