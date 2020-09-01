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Игорь Ковалевич: «По финансовым условиям «Неман» находится из 16 команд на 14-м месте. Мы нищая команда»
01.09.2020 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана»
«Феномен
У нас хорошая команда. Ребята одержимы, готовы играть. Ситуация в стране непростая. Она двоякая. Ребята из «Немана» готовы играть без денег. Они будут играть за то, чтобы народ их любил. Как получится.
С такими деньгами, которые есть у «Немана». Ну мы нищая команда. По сравнению с другими. С «Городеей», со
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Игорь Ковалевич: «По финансовым условиям «Неман» находится из 16 команд на 14-м месте. Мы нищая команда»
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о финансовых возможностях команды.
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