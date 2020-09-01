Игорь Ковалевич: «По финансовым условиям «Неман» находится из 16 команд на 14-м месте. Мы нищая команда»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5» рассказал о финансовых возможностях команды.

«Феномен ? Феномена никакого нет. Если вы хотите разобраться в ситуации. По финансовым условиям «Неман» находится из 16 команд на 14-м месте. Ниже нас и . Чтобы так было понятно.

У нас хорошая команда. Ребята одержимы, готовы играть. Ситуация в стране непростая. Она двоякая. Ребята из «Немана» готовы играть без денег. Они будут играть за то, чтобы народ их любил. Как получится.

С такими деньгами, которые есть у «Немана». Ну мы нищая команда. По сравнению с другими. С «Городеей», со . Там есть все распечатки. Если они порядочные люди – есть выкладка, возьмите, скажите, покажите. Просто покажите, чтобы люди посмотрели. Никто же не скрывает, кто сколько получает. Ни «Милан», ни «Ювентус». Так чего они все скрывают? Мы не жалуемся ни на что», – заявил Ковалевич.