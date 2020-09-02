Журналист БТРК Ярмош – Татуру: «Сил тебе. И всем нам. Мы не в сказке, но по итогу добро победит зло»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист «Белтелерадиокомпании» Александр Ярмош высказался о приговоре экс-комментатору «Беларусь 5» Владиславу Татуру.

«В мае 2018-го мы с Владиславом Татуром работали на матче женского финала Кубка Беларуси по гандболу. Любили то, что делаем. Где-то даже гордились. Во время аналогичного матча 2020-го года наши интересы были в другом месте. В воскресенье Влада задержали на митинге, где он мирно высказывал свою гражданскую позицию. А сегодня мы узнали об итогах суда. Экс-комментатор телеканала «Беларусь 5» получил 6 суток ареста.