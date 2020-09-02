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Журналист БТРК Ярмош – Татуру: «Сил тебе. И всем нам. Мы не в сказке, но по итогу добро победит зло»
02.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист «Белтелерадиокомпании» Александр Ярмош высказался о приговоре экс-комментатору «Беларусь 5» Владиславу Татуру.
«В мае 2018-го мы с Владиславом Татуром работали на матче женского финала Кубка Беларуси по гандболу. Любили то, что делаем. Где-то даже гордились. Во время аналогичного матча 2020-го года наши интересы были в другом месте. В воскресенье Влада задержали на митинге, где он мирно высказывал свою гражданскую позицию. А сегодня мы узнали об итогах суда. Экс-комментатор телеканала «Беларусь 5» получил 6 суток ареста.
Помочь сейчас ему чем-то, к сожалению, вряд ли можно. Кроме как высказать Владу слова поддержки в соц.сетях. Сказать искреннее «спасибо» за смелость, за позицию, за твердость характера. Впрочем, об этом многие и раньше были в курсе. А вот о чем еще стоит упомянуть в День знаний – так это о познавательных для многих последних месяцах. Раньше ведь мы не догадывались (ну или не все догадывались), что в Беларусь могут не пустить белоруса, что выполняющих на митингах свои журналистские функции представителей прессы могут наказать за участие в митинге, что «самые независимые» белорусские суды дают штрафы за рисунки мелом на асфальте (потому что место не было согласовано с исполкомом), что незапрещенные бчб-флаги и герб «Погоня» вполне себе причина задержать человека, что брутально заламывать мирно протестующих студентов (читай, детей) – тоже в порядке вещей для людей в форме. А ведь еще были смерти протестующих, зверства людей в погонах на Окрестина... Влад, кстати, как раз там. Сил тебе. И всем нам. Мы не в сказке, но по итогу добро победит зло», –
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Журналист БТРК Ярмош – Татуру: «Сил тебе. И всем нам. Мы не в сказке, но по итогу добро победит зло»
Журналист «Белтелерадиокомпании» Александр Ярмош высказался о приговоре экс-комментатору «Беларусь 5» Владиславу Татуру.
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