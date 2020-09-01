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Андрей Мезин: «Будет играть сильнейший. На данный момент планируется, что это будет Фурх»

02.09.2020 06:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей минского «Динамо» Андрей Мезин назвал первого номера команды.

- Сейчас в «Динамо» пять вратарей, почему так много?

– Такая селекция была. Конкуренция еще никому не мешала. Будет играть сильнейший. На данный момент планируется, что это будет Фурх. Но остальные ребята добавляют, борются за место в составе. Никто никому не уступает.

- Уже в следующем году нас ждет домашний чемпионат мира, вопрос о голкипере сборной остается открытым.

– Очень много хороших ребят. На самом деле, «Динамо» думает и про сборную – ее никто не забывал, не откладывал. Идет развитие молодых игроков. Шансы у них будут, поэтому, повторюсь, смотрю с оптимизмом в будущее.

- Вы говорите о развитии белорусских игроков, но первый номер за Фурхом. Как это вяжется между собой?

– Скажу так: никто не отменял результата «Динамо». И в прошлом году были очень большие возможности у наших ребят, например, когда случилась травма у Энрота. Звездочки рождаются в конкуренции – по-другому никак. Если все это будет сделано искусственно, то, сами понимаете, это у нас на протяжении многих лет происходит... И сейчас мы рады, что наши ребята учатся у Фурха. Нет такого, мол, «все, ты будешь играть вторым». Если покажешь, что сильнее и лучше, мы это увидим. Любой может стать первым вратарем в команде, – сказал Мезин.

 
 
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Тренер вратарей минского «Динамо» Андрей Мезин назвал первого номера команды.
 
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