Екатерина Снытина: «Я выбрала больше не молчать о том, что происходит, а стоять за свое право хотеть перемен, за право на лучшую жизнь»

Источник материала: Tribuna.com

Капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина решила бороться за право на лучшую жизнь.

«Меня зовут Екатерина Снытина, я капитан национальной команды Республики Беларусь по баскетболу, бронзовый призер чемпионата Европы, участник двух Олимпийских Игр.

За свою жизнь я никогда не голосовала на выборах. Всегда считала, что мой голос ничего не решит, но этот август изменил мое мнение о самой себе.

Вы все видели фотографию, которая появилась спустя пару дней после голосования, дедушка, сжав кулаки, стоит напротив бойца ОМОНа . Увидев ее, я поняла: я боюсь не того, что мой голос ничего не изменит, как я сама себя успокаивала, а того, что если хотеть чего-то большего для страны, для себя как гражданина, то станет только хуже. Что если пойти против системы, то эта система меня сломает.

Но мы все в этой жизни делаем выбор, и я выбрала больше не молчать о том, что происходит. Не ждать, пока другие борются за лучшую жизнь, а как этот дедушка, сжав кулаки, с решимостью на лице, хоть и страшно, но стоять за свое право хотеть перемен, за право на лучшую жизнь.