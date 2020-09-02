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Криушенко мог возглавить «Астану»
02.09.2020 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший тренер БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Криушенко мог возглавить
Клуб вел переговоры с 56-летним специалистом, однако сделал выбор в пользу другого специалиста.
За тренерскую карьеру Криушенко работал в таких клубах, как БАТЭ, минское «Динамо», «Сибирь», узбекский «Шуртан». Также с 2017 по 2019 годы он тренировал сборную Беларуси.
С декабря 2019-го Криушенко трудится в Индонезии, где руководит клубом «ТИРА-Персикабо».
Ранее «Астана» предложила должность главного тренера бывшему наставнику
Также в числе кандидатов на вакантный пост назывались украинец Юрий Вернибуд, казахстанец Андрей Карпович, болгарцы – Стойчо Младенов и Николай Костов.
26 августа «Астана» объявила об уходе
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Бывший тренер БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Криушенко мог возглавить «Астану».
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