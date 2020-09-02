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Криушенко мог возглавить «Астану»

02.09.2020 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Криушенко мог возглавить «Астану».

Клуб вел переговоры с 56-летним специалистом, однако сделал выбор в пользу другого специалиста.

За тренерскую карьеру Криушенко работал в таких клубах, как БАТЭ, минское «Динамо», «Сибирь», узбекский «Шуртан». Также с 2017 по 2019 годы он тренировал сборную Беларуси.

С декабря 2019-го Криушенко трудится в Индонезии, где руководит клубом «ТИРА-Персикабо».

Ранее «Астана» предложила должность главного тренера бывшему наставнику Станимиру Стойлову

Также в числе кандидатов на вакантный пост назывались украинец Юрий Вернибуд, казахстанец Андрей Карпович, болгарцы – Стойчо Младенов и Николай Костов.

26 августа «Астана» объявила об уходе Михала Билека, обязанности главного тренера исполняет английский специалист Пол Эшуорт.

 
 
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Бывший тренер БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Криушенко мог возглавить «Астану».
 
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